الدوري الإنجليزي| شاهد.. بث مباشر لمباراة ليفربول وويست هام «صلاح أساسيا»

«بيكر» يتمنى السير على نهج «صلاح» داخل ليفربول

أكد الحارس البرازيلي أليسون بيكر، المنتقل حديثًاً لصفوف ليفربول الإنجليزي من نادي روما الإيطالي، على أنه يسعى جاهدًا لإثبات جدارته داخل «الريدز»، كما فعل المصر