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الدوري الإنجليزي| شاهد.. بث مباشر لمباراة ليفربول وويست هام «صلاح أساسيا»
يقدم «الوطن سبورت» خدمة البث المبار لمباراة ليفربول وويست هام، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، والتي تقام على ملعب أنفيلد معقل الريدز.
أرسنال
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05:00 PMالدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
الإسماعيلي
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07:00 PMالبطولة العربية
الكويت
آينتراخت فرانكفورت
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08:30 PMالسوبر الألماني
بايرن ميونخ
باريس سان جيرمان
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09:00 PMالدوري الفرنسي
كان
إشبيلية
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10:00 PMكأس السوبر الأسباني
برشلونة
ليفربول
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0
02:30 PMالدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد
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