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الدوري الإنجليزي| شاهد.. بث مباشر لمباراة ليفربول وويست هام «صلاح أساسيا»

اليوم PM 01:51
كتب: محمد السيسي
الدوري الإنجليزي| شاهد.. بث مباشر لمباراة ليفربول وويست هام «صلاح أساسيا»

الدوري الإنجليزي| شاهد.. بث مباشر لمباراة ليفربول وويست هام «صلاح أساسيا»

يقدم «الوطن سبورت» خدمة البث المبار لمباراة ليفربول وويست هام، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، والتي تقام على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

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