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عاجل| بالفيديو والصور.. مشجع يقتحم الملعب لمصافحة «صلاح» ويطلب قميصه

اليوم PM 04:10
كتب: محمد السيسي
عاجل| بالفيديو والصور.. مشجع يقتحم الملعب لمصافحة «صلاح» ويطلب قميصه

صلاح مع الطفل بعد اقتحامه الملعب

أقتحم أحد جماهير نادي ليفربول الإنجليزي، ملعب أنفيلد، وتوجه إلى الدولي محمد صلاح، وطلب منه الحصول على قميصه، ووعده «صلاح» بإهدائه القميص بعد نهاية المباراة.

سجل محمد صلاح هدف التقدم لنادي ليفربول في الدقيقة 19 من عمر المباراة، في شباك فريق ويست هام، خلال المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، ويستضيفها ملعب «أنفيلد» معقل الريدز.

   

 

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