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بالصور| «صلاح» يحتفي بانطلاقته المثيرة مع ليفربول بالموسم الجديد

اليوم PM 08:53
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالصور| «صلاح» يحتفي بانطلاقته المثيرة مع ليفربول بالموسم الجديد

صلاح

احتفى النجم الدولي المصري محمد صلاح أيقونة فريق ليفربول بانطلاقته المثيرة رفقة فريقه الإنجليزي الكبير في أول مباريات الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد انتصار الريدز الكبير اليوم على وست هام برباعية نظيفة في الجولة الأولى من "البريميرليج".

ونشر النجم المصري صاحب الـ26 عاماً بعض الصور الخاصة من مواجهة ليفربول، ووست هام أثناء احتفاله بهدفه الوحيد الذي أحرز في شباك وست هام يونايتد، وبعض الصور الخاصة باحتفالات جماهير الريدز بهدفه.

الجدير بالذكر أن صلاح سجل هدف فريق ليفربول الأول اليوم أمام وست هام يونايتد.

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