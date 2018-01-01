صحيفة إنجليزية تكشف كواليس أزمة صلاح

كشفت صحيفة ليفربول إيكو المختصة بأخبار الريدز عن كواليس أزمة محمد صلاح مع الشرط الإنجليزية بعد تصويره متحدثا في الهاتف أثناء القيادة، وهو ما يعد مخالفا لقوانين المرور في إنجلترا.

وأشار صحفي موقع ليفربول إيكو إلى أنه من الصعب أن يتحكم اللاعبين في تصرفاتهم وسط وجود 3000 مشجع في انتظارهم للتصرف معهم، رغم الاتفاق على خطأ اللاعب المصري في التحدث بالهاتف.

وقال الموقع الإنجليزي أنه من غير المقبول انتقاد شخصية صلاح بسبب هذه الأزمة رغم الاعتراف بخطأ محمد صلاح.

وبرز الموقع الإنجليزي أعمال صلاح الخيرية في قريته نيجريج من مساهمته بوحدة خاصة بمستشفى نجريج، بالإضافة إلى حرصه الدائم للتبرع لمستشفى السرطان واهتمامه بالمعدات الرياضية للأطفال في مصر.

وأثار ظهور محمد صلاح متحدثا في الهاتف أثناء قيادته للسيارة بمقاطعة الميرساسيد أزمة للاعب المصري في إنجلترا.

وأصدرت شرطة مقاطعة الميرساسيد بيانا للرد على ظهور النجم المصري متحدثا بالهاتف أثناء سيره وهو ما يعد مخالفا للقوانين في إنجلترا، وجاء نصه كالتالي:"قد علمنا بمقطع فيديو يظهر فيه لاعب كرة قدم يستخدم فيه هاتفه المحمول أثناء القيادة. وقد تم تحويل الأمر إلى الإدارة المختصة، شكرا لإعلامنا".

ورد المتحدث الرسمي لليفربول على واقعة صلاح في تصريحاته لشبكة البي بي سي قائلا:"بعد التحدث مع اللاعب، أخبرنا شرطة ميرسيسايد بأمر اللقطة والظروف المحيطة بها".

وأضاف "لقد تحدثنا مع اللاعب أيضا وسوف نتعامل في هذا الشأن داخليا".