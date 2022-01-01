مونديال قطر يواصل حصد الأرواح

تواصل مسلسل حصد أرواح العاملين في المنشأت الرياضية التي تعمل على تجهيزها الدولة القطرية لمونديال 2022، حيث توفي اليوم الثلاثاء أحد العمال في ملعب الوكرة في ظروف غامضة ليرتفع عدد الضحايا، وتتزايد الكوارث الإنسانية جراء تنظيم الدوحة هذا الحدث.

ولقيت ظروف العمال الأجانب في المشاريع المرتبطة بمونديال 2022، انتقاد العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، وذلك بسبب التجاوزات الصارخة بحقوق العمال الآسيويين الذين يعملون بالمنشأت القطرية الرياضية استعداداً لمونديال 2022.

وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لكأس العالم 2022، في بيان اليوم الثلاثاء، وفاة عامل نيبالي اليوم في ملعب الوكرة، والذي من المقرر أن يستضيف مباريات من البطولة.

وسبق وأن سلطت العديد من الصحف العالمية الضوء على الظروف القاسية التي يتكبدها العمال الأجانب في قطر لتشييد مرافق كأس العالم.