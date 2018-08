أستبعد بول سكولز، متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، محمد صلاح جناح وهداف فريق ليفربول، من جائزة الحذاء الذهبي لهداف الـ"بريميرليج" هذا الموسم.

وقال في تصريحاته للحساب الرسمي للدوري الإنجليزي: "أعلم أن مانشستر سيتي، سيصنع فرص كثيرة لأجويرو، ولكن السؤال هو، هل يمكنه الابتعاد عن الإصابات؟ ".

وتابع: "إذا لعب أجويرو المباريات كاملة، لا شك أنه سيكون هداف الدوري".

وأضاف: "لا أستطيع تجاهل هاري كين، فهو مهاجم مميز للغاية، إنه يسدد ركلات الجزاء والضربات الحرة، ولذلك أتوقع أن يحصد الحذاء الذهبي".

جدير بالذكر أن محمد صلاح حقق جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي بالموسم المنصرم، بعد تسجيله 32 هدفًا، بفارق هدف وحيد عن هاري كين مهاجم توتنهام صاحب الـ30 هدفًا.

