الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

قرار جديد من الاتحاد الإسباني بخصوص مباريات «الليجا»

17 أغسطس 2018.. أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقارير إسبانية: ريال مدريد يتقدم بشكوي رسمية ضد إنتر ميلان بسبب «مودريتش»

بهاء مجدي: لست راضياً عن أدائي أمام المقاصة

بالفيديو| «سكولز» يستبعد «صلاح» من جائزة هداف «البريميرليج» هذا الموسم

أمس PM 11:27
كتب: محمد محجوب
بالفيديو| «سكولز» يستبعد «صلاح» من جائزة هداف «البريميرليج» هذا الموسم

محمد صلاح

أستبعد بول سكولز، متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، محمد صلاح جناح وهداف فريق ليفربول، من جائزة الحذاء الذهبي لهداف الـ"بريميرليج" هذا الموسم.

وقال في تصريحاته للحساب الرسمي للدوري الإنجليزي: "أعلم أن مانشستر سيتي، سيصنع فرص كثيرة لأجويرو، ولكن السؤال هو، هل يمكنه الابتعاد عن الإصابات؟ ".

وتابع: "إذا لعب أجويرو المباريات كاملة، لا شك أنه سيكون هداف الدوري".

وأضاف: "لا أستطيع تجاهل هاري كين، فهو مهاجم مميز للغاية، إنه يسدد ركلات الجزاء والضربات الحرة، ولذلك أتوقع أن يحصد الحذاء الذهبي".

جدير بالذكر أن محمد صلاح حقق جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي بالموسم المنصرم، بعد تسجيله 32 هدفًا، بفارق هدف وحيد عن هاري كين مهاجم توتنهام صاحب الـ30 هدفًا.

أخبار متعلقة

محمد صلاح يظهر بزي جديد لـ«ليفربول» ويعلق غاضباً

محمد صلاح يظهر بزي جديد لـ«ليفربول» ويعلق غاضباً
ناشئ ليفربول: أتعلم الكثير من «صلاح»

ناشئ ليفربول: أتعلم الكثير من «صلاح»

ليفربول يحذر «صلاح» من التعليق على الأزمة المرورية

تطارد محمد صلاح، لاعب ليفربول والمنتخب الوطنى، قواعد وقوانين قيادة السيارات فى إنجلترا بعد مشكلته مع شرطة

التصنيف المحتمل لدوري أبطال أوروبا وموقف ليفربول.. مصير «صلاح» يتحدد بهدية من «وردة»

يترقب عشاق الساحرة المستديرة قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2018-2019، والمقرر سحبها في مدينة موناكو الفرنسية يوم 30 أغسطس الجاري.

أخبار قد تعجبك

«أجيرى» يشعل الخلافات بالجبلاية وتمسّك «ثلاثى» برحيله

استطلاع رأى

  • الاتحاد السكندري

    الاتحاد السكندري

  • -

    :

    -

    06:00 PM

    الدوري المصري
  • الإسماعيلي

    الإسماعيلي

  • الترجي

    الترجي

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    دوري أبطال إفريقيا
  • الأهلي

    الأهلي

الأكثر قراءة

"خناقة" في الزمالك بسبب "عبدالعزيز".. واللاعبين: "أمال لو لعبت كأس عالم كنت عملت إيه"

خناقة وتبادل شتائم فى الزمالك بين «عبدالعزيز وكهربا»

ليفربول في التصنيف الثالث بدوري أبطال أوروبا.. ومجموعة الموت تنتظر "صلاح"
الأهلى يستعيد قوته الرباعية أمام الترجى.. وغموض موقف «السولية»