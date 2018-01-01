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«كلوب» يعلق على الصراع بين «صلاح وماني» في ليفربول

اليوم PM 03:27
كتب: أحمد أبوالليل
«كلوب» يعلق على الصراع بين «صلاح وماني» في ليفربول

صلاح وماني

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، اليوم، على المنافسة القوية بين المصري محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو، خلال الموسم الحالي 2018-2019.

وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي عن ثلاثي هجوم ليفربول: "لا أظن انهم مشغولون بعدد معين من الأهداف المسجلة، ما يهمهم فقط هو الفوز، يحبون طريقة لعبنا ويستفيدون من ذلك، ويساندون الفريق كثيرًا في الجوانب الدفاعية".

وأضاف عن ماني: "إنه لاعب هجومي جداً، وليس هُناك أي مُنافسة بين الثلاثي الهجومي في الفريق، وإنما هم يعملون معاً".

وتابع عن تطور ليفربول: "الأمر يتحسن تدريجيًا، وهذا شيء جيد لأننا لا زالنا في العملية وعلينا أن نتطور، لدينا المزيد من المساحة للتطور في كافة الجوانب".

وحول جو جوميز، أردف مدرب الريدز: "لم أشك في أي لحظة في جو وقدرته على اللعب في قلب الدفاع، ولكنه يحتاج للوقت، مع فيرجيل، لديهم تفاهم جيد جدًا وعلى المستوى الشخصي أيضاً". 

وعن آخر الإصابات اختتم كلوب: "رانار ولوفرين لم يتدربا، هذا كل ما في الأمر".

 

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