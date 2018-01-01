«كلوب» يعلق على الصراع بين «صلاح وماني» في ليفربول

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صلاح وماني
علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، اليوم، على المنافسة القوية بين المصري محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو، خلال الموسم الحالي 2018-2019.
وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي عن ثلاثي هجوم ليفربول: "لا أظن انهم مشغولون بعدد معين من الأهداف المسجلة، ما يهمهم فقط هو الفوز، يحبون طريقة لعبنا ويستفيدون من ذلك، ويساندون الفريق كثيرًا في الجوانب الدفاعية".
وأضاف عن ماني: "إنه لاعب هجومي جداً، وليس هُناك أي مُنافسة بين الثلاثي الهجومي في الفريق، وإنما هم يعملون معاً".
وتابع عن تطور ليفربول: "الأمر يتحسن تدريجيًا، وهذا شيء جيد لأننا لا زالنا في العملية وعلينا أن نتطور، لدينا المزيد من المساحة للتطور في كافة الجوانب".
وحول جو جوميز، أردف مدرب الريدز: "لم أشك في أي لحظة في جو وقدرته على اللعب في قلب الدفاع، ولكنه يحتاج للوقت، مع فيرجيل، لديهم تفاهم جيد جدًا وعلى المستوى الشخصي أيضاً".
وعن آخر الإصابات اختتم كلوب: "رانار ولوفرين لم يتدربا، هذا كل ما في الأمر".
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