بعد شكوى ريال مديد لـ«فيفا».. إنتر ميلان يرد على مفاوضات «مودريتش»

رد نادي إنتر ميلان الإيطالي، على الشكوى التي تقدم بها نادي ريال مدريد ضد للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

وأكدت تقارير صحفية اليوم أن الفيفا تلقى شكوى رسمية من النادي الملكي بسبب محاولات الإنتر لضم اللاعب لوكا مودريتش.

واتهم المرينجي نظيره الإيطالي باتباع طرق غير قانونية من أجل الحصول على خدمات لاعبه.

وذكر موقع فوتبول إيطاليا إن إدارة إنتر ميلان أرسلت ردًا إلى الفيفا حول شكوى ريال مدريد.

وأوضح إنتر في رده أنه لم يتحدث أبدًا مع مودريتش ولم يفتح أي مفاوضات مباشرة معه.