بالفيديو| بمشاركة رونالدو.. يوفنتوس يستهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز قاتل على كييفو فيرونا

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رونالدو
في أول مشاركاته بالدوري الإيطالي، قاد كريستيانو رونالدو يوفنتوس للفوز على كييفو فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في افتتاح الفريقين لمباراتهم بالكالتشيو.
دقيقتين فقط كانت كفاية لتقدم السيدة العجوز بالهدف الأول عن طريق سامي خضيرة، قبل أن يدرك ستبينسكي هدف التعادل لكييفو في الدقيقة 38.
وسجل جياكيريني الهدف الثاني لككيفو من ركلة جزاء في الدقيقة 58، قبل أن يحرز ماتيا باني هدف التعادل للسيدة العجوز بالخطأ في مرماه.
وفي الدقيقة 93، تمكن بيرناندسكي من إحراز هدف الفوز القاتل لليوفنتوس ليمنح فريقه أول 3 نقاط في حملة الدفاع عن لقبه.
وشارك رونالدو في المباراة بشكل كامل، وأهدر العديد من الفرص المحققة وسط تعملق من جانب حارس كييفو فيرونا.
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