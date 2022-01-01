بالفيديو| أرسنال يسقط أمام تشيلسي في غياب «النني»

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أرسنال وتشيلسي
سقط فريق أرسنال الإنجليزي، والذي يضم بين صفوفه نجم الوسط الدولي المصري محمد النني أمام نظيره تشيلسي بنتيجة 3-2، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج" بالجولة الثانية من "البريميرليج".
ولم يشارك النني في اللقاء، إذ ظل حبيساً لدكة بدلاء أرسنال طوال أحداث المباراة.
أحرز ثلاثية البلوز كلاً من: بيدرو في الدقيقة التاسعة، موراتا في الدقيقة 20، ماركوس ألونسو في الدقيقة 81، فيما سجل هدفي الجانرز كلاً من: مخيتاريان في الدقيقة 37، أيووبي في الدقيقة 41.
بهذا الانتصار ارتفع رصيد تشيلسي إلى ست نقاط في صدارة البريميرليج، فيما توقف بقى أرسنال على حاله بلا رصيد من النقاط.
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