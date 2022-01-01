الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

«ميسي وسواريز» يقودان هجوم برشلونة أمام آلافيس.. وفيدال احتياطيا

بالفيديو| بمشاركة عموري.. الهلال بطلا «للسوبر السعودي» على حساب اتحاد جدة

«ثنائية موراتا و أزبيليكويتا ونحس أوزيل» ضمن أبرز ملامح فوز تشيلسي على أرسنال

3 أسماء مرشحة لخلافة هاني رمزي في الأهلي

بالفيديو| أرسنال يسقط أمام تشيلسي في غياب «النني»

اليوم PM 08:24
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو| أرسنال يسقط أمام تشيلسي في غياب «النني»

أرسنال وتشيلسي

سقط فريق أرسنال الإنجليزي، والذي يضم بين صفوفه نجم الوسط الدولي المصري محمد النني أمام نظيره تشيلسي بنتيجة 3-2، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج" بالجولة الثانية من "البريميرليج".

ولم يشارك النني في اللقاء، إذ ظل حبيساً لدكة بدلاء أرسنال طوال أحداث المباراة.

أحرز ثلاثية البلوز كلاً من: بيدرو في الدقيقة التاسعة، موراتا في الدقيقة 20، ماركوس ألونسو في الدقيقة 81، فيما سجل هدفي الجانرز كلاً من: مخيتاريان في الدقيقة 37، أيووبي في الدقيقة 41.

بهذا الانتصار ارتفع رصيد تشيلسي إلى ست نقاط في صدارة البريميرليج، فيما توقف بقى أرسنال على حاله بلا رصيد من النقاط.

   

   

أخبار متعلقة

الموعد والقنوات الناقلة لقمة تشيلسي وأرسنال بالدوري الإنجليزي.. «النني» بديلا

الموعد والقنوات الناقلة لقمة تشيلسي وأرسنال بالدوري الإنجليزي.. «النني» بديلا
«ديربي لندن»| موراتا وويليان يقودان هجوم تشيلسي أمام أرسنال

«ديربي لندن»| موراتا وويليان يقودان هجوم تشيلسي أمام أرسنال

«ديربي لندن»| النني على مقاعد البدلاء.. وأوباميانج يقود هجوم أرسنال

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة تشيلسي، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بالفيديو| تشيلسي يتعادل مع أرسنال في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من المباراة التي تجمع حالياً فريقي أرسنال، وتشيلسي بتعادل كلا الفريقين بنتيجة 2-2، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من "البريميرليج".

أخبار قد تعجبك

«أبوريدة» يحذر أعضاء الجبلاية: الهجوم على «أجيرى» ممنوع

استطلاع رأى

  • برشلونة

    برشلونة

  • -

    :

    -

    10:15 PM

    الدوري الأسباني
  • ألافيس

    ألافيس

  • توتنهام

    توتنهام

  • 3

    :

    1

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • فولهام

    فولهام

  • جانجون

    جانجون

  • 1

    :

    3

    05:00 PM

    الدوري الفرنسي
  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

  • كييفو فيرونا

    كييفو فيرونا

  • 2

    :

    3

    06:00 PM

    الدوري الإيطالي
  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • تشيلسي

    تشيلسي

  • 3

    :

    2

    06:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • أرسنال

    أرسنال

  • الهلال السعودي

    الهلال السعودي

  • 2

    :

    1

    07:30 PM

    كأس السوبر السعودي
  • اتحاد جدة

    اتحاد جدة

الأكثر قراءة

«كلوب» يعلق على الصراع بين «صلاح وماني» في ليفربول

وائل جمعة: "الترجي له ركلة جزاء صحيحة أمام الأهلي"

عاجل| إضراب عن العمل في الزمالك
الزمالك يعلن خفايا الحساب الخاص وحسم الانسحاب