بالفيديو| بمشاركة عموري.. الهلال بطلا «للسوبر السعودي» على حساب اتحاد جدة

أحدث الأخبار
الهلال واتحاد جدة
توج الهلال السعودي بأول ألقابه هذا الموسم بعد الفوز بالسوبر السعودي على حساب اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب لوفتس رود بالعاصمة الإنجليزية لندن.
افتتح كارلوس إدواردو أهداف الهلال في الدقيقة 35، قبل أن يزيد المهاجم الفنزولي ريفاس الفارق لصالح الزعيم في الدقيقة 62 بالهدف الثاني، ثم قلص كريم الأحمدي الفارق للاتحاد في الدقيقة 67.
ولعب الفريقين بإدارة فنية جدسدة، حيث يقود رامون دياز والذي كان مرشح لتدريب الأهلي المصري فريق اتحاد جدة، بينما يقود الهلال المدرب البرتغالي خورخي خيسوس.
هدف ثاني لنادي الهلال عن طريق ريفاس— دوري بلس (@dawriplusksa) ١٨ أغسطس ٢٠١٨
كأس السوبر
#الهلال_الاتحاد
62
الهلال 2 : 1 الاتحاد
#دوري_بلس pic.twitter.com/kcUugmBImO
هدف اول لنادي الاتحاد عن طريق كريم الاحمدي— دوري بلس (@dawriplusksa) ١٨ أغسطس ٢٠١٨
كأس السوبر
#الهلال_الاتحاد
66
الهلال 2 : 1 الاتحاد
#دوري_بلس pic.twitter.com/HloRkF5kNj
توتنهام
3
:
1
04:00 PMالدوري الإنجليزي
فولهام
جانجون
1
:
3
05:00 PMالدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
كييفو فيرونا
2
:
3
06:00 PMالدوري الإيطالي
يوفنتوس
تشيلسي
3
:
2
06:30 PMالدوري الإنجليزي
أرسنال
الهلال السعودي
2
:
1
07:30 PMكأس السوبر السعودي
اتحاد جدة
برشلونة
1
:
0
10:15 PMالدوري الأسباني
ألافيس
تعليقات الفيسبوك