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بالفيديو| بمشاركة عموري.. الهلال بطلا «للسوبر السعودي» على حساب اتحاد جدة

اليوم PM 09:35
كتب: أحمد موسى
بالفيديو| بمشاركة عموري.. الهلال بطلا «للسوبر السعودي» على حساب اتحاد جدة

الهلال واتحاد جدة

توج الهلال السعودي بأول ألقابه هذا الموسم بعد الفوز بالسوبر السعودي على حساب اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب لوفتس رود بالعاصمة الإنجليزية لندن.

افتتح كارلوس إدواردو أهداف الهلال في الدقيقة 35، قبل أن يزيد المهاجم الفنزولي ريفاس الفارق لصالح الزعيم في الدقيقة 62 بالهدف الثاني، ثم قلص كريم الأحمدي الفارق للاتحاد في الدقيقة 67.

ولعب الفريقين بإدارة فنية جدسدة، حيث يقود رامون دياز والذي كان مرشح لتدريب الأهلي المصري فريق اتحاد جدة، بينما يقود الهلال المدرب البرتغالي خورخي خيسوس.

 

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