الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

المقاصة يتلقى ضربة موجعة ويفقد أنطوي 3 مباريات

بالفيديو| حارس السيتي يصنع هدف فريقه الأول في مرمى هادرسفيلد

أتلتيكو مدريد يقف أمام انتقال "لويس" إلى سان جيرمان

اتحاد الكرة يحدد موعد قرعة الدور التمهيدي الثاني لبطولة الكأس

الدوري الإنجليزي| «صبحي» على مقاعد بدلاء هادرسفيلد أمام السيتي

اليوم PM 01:44
كتب: محمد السيسي
الدوري الإنجليزي| «صبحي» على مقاعد بدلاء هادرسفيلد أمام السيتي

رمضان صبحي

أعلن الجهاز الفني لنادي هادرسفيلد، عن تشكيل الفريق الأساسي، لمواجهة نادي مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، خلال المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الثانية من البريميرليج.

وجاء التشكيل كالتالي:

 

أخبار متعلقة

اليوم.. مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث

اليوم.. مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث
غزل المحلة يضرب بسداسية والترسانة يهزم المريخ.. تعرف على نتائج الجولة الثانية بالدرجة الثانية

غزل المحلة يضرب بسداسية والترسانة يهزم المريخ.. تعرف على نتائج الجولة الثانية بالدرجة الثانية

19 مباراة قوية فى الجولة الثانية لدورى القسم الثانى

تقام اليوم الخميس 19 مباراة، ضمن مباريات الجولة الثانية بدورى القسم الثانى، بالمجموعات الثلاث، الصعيد وبحرى والقاهرة

ارتفاع المعدل التهديفي وتألق الأجانب أبرز ظواهر الجولة الثانية من الدوري

انتهت مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز بالأمس، حيث شهدت هذه الجولة إثارة كبيرة.

أخبار قد تعجبك

https://sport.elwatannews.com/ar/1/1/464692

استطلاع رأى

  • برايتون

    برايتون

  • -

    :

    -

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • ساسولو

    ساسولو

  • -

    :

    -

    08:30 PM

    الدوري الإيطالي
  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • -

    :

    -

    10:15 PM

    الدوري الإنجليزي
  • خيتافي

    خيتافي

  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • 3

    :

    0

    02:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • هيديرسفيلد تاون

    هيديرسفيلد تاون

  • يونياو دو سونجو

    يونياو دو سونجو

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الكونفدرالية
  • المصري البورسعيدي

    المصري البورسعيدي

الأكثر قراءة

«كلوب» يعلق على الصراع بين «صلاح وماني» في ليفربول

عاجل| الزمالك يعلن انسحابه من الدورى

وائل جمعة: "الترجي له ركلة جزاء صحيحة أمام الأهلي"
احتفالات «حمراء» فى تونس: 700 دولار لكل لاعب.. رسالة خاصة من «الخطيب»