الدوري الإنجليزي| «صبحي» على مقاعد بدلاء هادرسفيلد أمام السيتي

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رمضان صبحي
أعلن الجهاز الفني لنادي هادرسفيلد، عن تشكيل الفريق الأساسي، لمواجهة نادي مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، خلال المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الثانية من البريميرليج.
وجاء التشكيل كالتالي:
برايتون
-
:
-
05:00 PMالدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
ساسولو
-
:
-
08:30 PMالدوري الإيطالي
إنتر ميلان
ريال مدريد
-
:
-
10:15 PMالدوري الإنجليزي
خيتافي
مانشستر سيتي
3
:
0
02:30 PMالدوري الإنجليزي
هيديرسفيلد تاون
يونياو دو سونجو
0
:
0
03:00 PMالكونفدرالية
المصري البورسعيدي
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