الدوري الإنجليزي| «صبحي» على مقاعد بدلاء هادرسفيلد أمام السيتي

أعلن الجهاز الفني لنادي هادرسفيلد، عن تشكيل الفريق الأساسي، لمواجهة نادي مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، خلال المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الثانية من البريميرليج.

وجاء التشكيل كالتالي: