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«تريزيجيه» على اعتاب الدوري الفرنسي

اليوم PM 03:17
كتب: محمد السيسي
«تريزيجيه» على اعتاب الدوري الفرنسي

تريزيجيه

يسعى نادي مارسيليا الفرنسى، التعاقد مع الدولي محمود حسن تريزيجيه، جناح فريق قاسم باشا التركى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن أندونى زوبيزاريتا، المدير الرياضى لنادى مارسيليا، للحصول على توقيع العديد من اللاعبين قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية بنهاية الشهر الجاري.

ووضع المدير الرياضي لمارسيليا، نجم الفراعنة ضم قائمة المطلوب التعاقد معه خلال الصيف الجاري، بعدما قدم النادي الفرنسي عرضاً رسمياً للنجم الصربي رادونيتش.

وكان قاسم باشا قد قام بتفعيل بند أحقية شراء النجم المصري من فريق أندرلخت البلجيكي لمدة ثلاث سنوات مقابل 2 مليون يورو.

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