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بالفيديو| السيتي يقسو على هادرسفيلد بثلاثية في الشوط الأول

اليوم PM 03:28
كتب: عثمان إبراهيم
بالفيديو| السيتي يقسو على هادرسفيلد بثلاثية في الشوط الأول

أجويرو يتأل في مباراة مانشستر سيتي وهادرسفيلد

أنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما بثلاثة اهداف مقابل هدف لضيفه هادرسفيلد، في المباراة التى تقام على ملعب الاتحاد في إطار الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وسيطر لاعبو السيتي على مجريات الشوط الأول تماما، وأهدروا العديد من الفرص حيث تصدت العارضة لكرة طائشة من دفاع هادرسفيلد بخلاف خمس تصديات للحارس بن هامر.

وفي الدقيقة 25 تلقى سيرجيو أجويرو تمريرة طويلة من إيديرسون حارس مانشستر سيتي، ليخدع مدافع وحارس هادرسفيلد ووضع الكرة من فوق رأسيهما بطريقة فنية رائعة.

 

وبعد 6 دقائق تبادل البرازيلي جابرييل خيسوس الكرة مع الفرنسي بينيامين ميندي، حتى يستخلص الأول الكرة ويصوب بقوة في شباك هادرسفيلد معلنا ثاني أهداف السيتي.

 

 

وقبل نهاية الشوط الاول بعشر دقائق، واصل "ميندي" نشاطه من الجبهة اليسرى ورفع عرضية قوية فشل "بن هامر" في السيطرة عليها لتصل الكرة إلى القناص "أجويرو" ليسجل ثالث الأهداف.

 

وفي الدقيقة 43 ومن رمية تماس طويلة، ارتقى لها ستيف مونييه مهاجم هادرسفيلد، لعبها برأسه إلى الخلف ليحولها زميله جون ستانكوفيتش إلى مرمى "إيدرسون" لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي 3-1.

 

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