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بمشاركة رمضان صبحي.. مانشستر سيتي يقسو على هيدرسفيلد بسداسية في الـ«بيريميرليج»

اليوم PM 04:25
كتب: إسلام حجازي
بمشاركة رمضان صبحي.. مانشستر سيتي يقسو على هيدرسفيلد بسداسية في الـ«بيريميرليج»

السيتي

حقق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فوزًا عريضًا على هيديرسفيلد تاون بستة أهداف مقابل هدف وحيد، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

   

 

وأحرز أجويرو ثلاثة أهداف خلال المباراة في الدقيقة، 25 و35 و75 من عمر المباراة.

   

 

بينما أحرز جابريل خيسوس ودايفيد سيلفا باقي الأهداف، بينما أحرز مدافع هيديرسفيلد كونجولو هدفًا في مرماه.

   

 

وأحرز ستانكوفيتش هدف هيديرسفيلد الوحيد في المباراة في الدقيقة 43 من عمر المباراة.

   

 

وشهدت العشرة دقائق الأخيرة من المباراة نزول الدولي المصري رمضان صبحي.

   

 

ويعد هذا هو الهاتريك التاسع لأجويرو في الدوري الإنجليزي، ليقترب من معادلة رقم ألن شيرر صاحب الـ 11 هاتريك.

   

 

   

 

 

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