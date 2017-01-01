الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

فيرمينو: «صلاح» يستحق جائزة الأفضل بأوروبا وأتمنى تألقه من أجلنا

135 مدرباً وصحفياً اختاروا محمد صلاح لمنافسة «رونالدو ومودريتش» على لقب أفضل لاعب

«ميدو»: «كنت أتمنى الاستمرار في توتنهام»

25 لاعباً في قائمة كرواتيا استعدادا لمواجهة البرتغال وإسبانيا

رسميا| محمد صلاح ينافس «رونالدو ومودريتش» على لقب أفضل لاعب في أوروبا

اليوم PM 02:51
كتب: عثمان إبراهيم
رسميا| محمد صلاح ينافس «رونالدو ومودريتش» على لقب أفضل لاعب في أوروبا

محمد صلاح

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن القائمة المصغرة لأفضل لاعب في أوروبا عن موسم 2017-2018، وتضم الثلاثي محمد صلاح جناح ليفربول، وكريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي، والكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد.

وسيتم الإعلان الرسمي عن أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي، يوم 30 أغسطس الجاري، في حفل الاتحاد الاوروبي السنوي والذي يكون فيه قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال الأوروبي.

يُذكر أن صلاح متواجد أيضا في قائمة أفضل 10 لاعبين يتنافسون على لقب الأفضل في العالم، وتضم تلك القائمة: كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، ولوكا مودريتش ورافايل فاران لاعبي ريال مدريد، ومحمد صلاح لاعب ليفربول، وأنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، وكليان مبابي جناح باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي صانع ألعاب برشلونة، وهاري كين مهاجم إنجلترا وتوتنهام، وكيفين دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي، وإيدين هازارد صانع ألعاب تشيلسي. 

أخبار متعلقة

«صلاح» يسعى لكسر نحس الجولة الثانية أمام كريستال بالاس

«صلاح» يسعى لكسر نحس الجولة الثانية أمام كريستال بالاس
بالفيديو.. شباك كريستال بالاس تنادي محمد صلاح لتحطيم رقمه بالدوري الإيطالي

بالفيديو.. شباك كريستال بالاس تنادي محمد صلاح لتحطيم رقمه بالدوري الإيطالي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة «ليفربول وكريستال بالاس» ومعلق المباراة

يحل نادى ليفربول الإنجليزى ضيفاً ثقيلاً على نظيره كريستال بالاس، فى تمام التاسعة من مساء اليوم، فى المباراة التى يستضيفها ملعب «سيلهرست بارك»، فى إطار منافسات ا

«صلاح» يتطلع لتكرار سيناريو الدقيقة «84» أمام كريستال بالاس

يتطلع محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب الوطني، لتكرار سيناريو مواجهة كريستال بالاس الأخيرة أمام ليفربول والتى شهدها الملعب ذاته، واستطاع خلالها أن يحول تعادل ليف

أخبار قد تعجبك

المدرجات تنادي عشاقها.. الكورة للجماهير

استطلاع رأى

  • قاسم باشا

    قاسم باشا

  • -

    :

    -

    08:45 PM

    الدوري التركي
  • باشاك شهير

    باشاك شهير

  • ليفربول

    ليفربول

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • كريستال بالاس

    كريستال بالاس

الأكثر قراءة

عاجل| تجديد حبس موظفي الزمالك 15 يوما

6 محترفين فى قائمة «أجيرى» لمباراة النيجر واستبعاد «رجال كوبر»

تركي آل الشيخ يعلق على تصريحات مرتضى منصور
«كرة الزمالك» تتحدى قرار تجميد النشاط الرياضى وتستعد لـ«المستقبل»