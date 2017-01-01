رسميا| محمد صلاح ينافس «رونالدو ومودريتش» على لقب أفضل لاعب في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن القائمة المصغرة لأفضل لاعب في أوروبا عن موسم 2017-2018، وتضم الثلاثي محمد صلاح جناح ليفربول، وكريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي، والكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد.

وسيتم الإعلان الرسمي عن أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي، يوم 30 أغسطس الجاري، في حفل الاتحاد الاوروبي السنوي والذي يكون فيه قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال الأوروبي.

يُذكر أن صلاح متواجد أيضا في قائمة أفضل 10 لاعبين يتنافسون على لقب الأفضل في العالم، وتضم تلك القائمة: كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، ولوكا مودريتش ورافايل فاران لاعبي ريال مدريد، ومحمد صلاح لاعب ليفربول، وأنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، وكليان مبابي جناح باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي صانع ألعاب برشلونة، وهاري كين مهاجم إنجلترا وتوتنهام، وكيفين دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي، وإيدين هازارد صانع ألعاب تشيلسي.