135 مدرباً وصحفياً اختاروا محمد صلاح لمنافسة «رونالدو ومودريتش» على لقب أفضل لاعب

أوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن اختيار القائمة القصيرة التى ضمت ثلاثة لاعبين للمنافسة على لقب أفضل لاعب في أوروبا عن موسم 2017-2018، جاء عبر اختيارات 135 شخصا، مقسمين كالتالي، 80 مدرباً الذين قادوا أنديتهم فى بطولة دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى للموسم الماضى، بالإضافة إلى 55 صحفيا يتبعون الاتحاد الأوروبى لكرة القدم.

وكشف"يويفا" عن القائمة المصغرة لأفضل لاعب فى أوروبا عن موسم 2017-2018، وتضم الثلاثى، المصرى محمد صلاح جناح ليفربول وهدّاف الدورى الإنجليزى وأفضل لاعب فى الـ"بريميرليج"، والبرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالى، والكرواتى لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد.

وسيتم الإعلان الرسمى عن أفضل لاعب فى أوروبا عن الموسم الماضى، يوم 30 أغسطس الجارى، فى حفل الاتحاد الأوروبى السنوى والذى ستقام فيه قرعة دور المجموعات لدورى الأبطال الأوروبى.