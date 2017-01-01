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15 دقيقة| بداية هادئة بين ليفربول وكريستال بالاس

اليوم PM 09:15
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
15 دقيقة| بداية هادئة بين ليفربول وكريستال بالاس

كريستال بالاس وليفربول

مرت 15 دقيقة حتى الأن من عمر المباراة التي تجمع حالياً فريقي ليفربول، وكريستال بالاس بالجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ولاتزال تشير نتيجة اللقاء لتعادل الفريقين سلبياً.

ولم تشهد تلك الدقائق من اللقاء أي فرص خطيرة من كلا الجانبين على مرمى الفريق الأخر، إذ يتبادل لاعبي الفريقين السيطرة على وسط الميدان.

على جانب أخر لم تسنح أي فرصة خطيرة حقيقية للنجم المصري صاحب الـ26 عاماً محمد صلاح على مرمى كريستال بالاس طوال تلك الدقائق.

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