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30 دقيقة| «صلاح» يهدر هدفاً محققاً لـ ليفربول أمام كريستال بالاس

اليوم PM 09:30
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
30 دقيقة| «صلاح» يهدر هدفاً محققاً لـ ليفربول أمام كريستال بالاس

ليفربول وكريستال بالاس

مرت 30 دقيقة حتى الأن من عمر المباراة التي تجمع حالياً فريقي ليفربول، وكريستال بالاس بالجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ولاتزال تشير نتيجة اللقاء لتعادل الفريقين سلبياً.

وكاد النجم المصري محمد صلاح أن يسجل أولى أهداف فريقه عندما استلم كرة على حدود منطقة جزاء كريستال بالاس في الدقيقة 19 وسددها أعلى حارس مرمى الفريق الخصم، لكن كرته علت العارضة بقليل.

وشهدت الدقيقة 24 أخطر فرص المباراة على الإطلاق، وذلك عندما سدد نجم وسط كريستال بالاس تاوسند تسديدة صاروخية من خارج منطقة جزاء ليفربول اصطدمت بأعلى عارضة أليسون حارس الريدز.

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