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بالفيديو| «صلاح» يقود ليفربول للتقدم على كريستال بالاس في الشوط الأول

اليوم PM 09:49
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو| «صلاح» يقود ليفربول للتقدم على كريستال بالاس في الشوط الأول

صلاح

انتهى الشوط الأول من المواجهة التي تجمع حالياً فريقي ليفربول وكريستال بالاس بالجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بتقدم الريدز بهدف نظيف.

ولم تشهد الدقائق الأولى من اللقاء أي فرص خطيرة من كلا الجانبين على مرمى الفريق الأخر، إذ تبادل لاعبي الفريقين السيطرة على وسط الميدان.

وكاد النجم المصري محمد صلاح أن يسجل أولى أهداف فريقه عندما استلم كرة على حدود منطقة جزاء كريستال بالاس في الدقيقة 19 وسددها أعلى حارس مرمى الفريق الخصم، لكن كرته علت العارضة بقليل.

وشهدت الدقيقة 24 أخطر فرص المباراة على الإطلاق، وذلك عندما سدد نجم وسط كريستال بالاس تاوسند تسديدة صاروخية من خارج منطقة جزاء ليفربول اصطدمت بأعلى عارضة أليسون حارس الريدز.

وفي الدقيقة 26 سدد صلاح تسديدة قوية، لكنها ارتطمت بمدافعي كريستال بالاس، ثم عادت إلى نابي كيتا، والذي سدد مرة أخرى لكن الحارس واين هينيسي حول الكرة إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 44 تسبب النجم المصري في ركلة جزاء لصالح ليفربول، وذلك إثر عرقلته داخل منطقة جزاء كريستال بالاس، ويسددها بالنهاية جيمس ميلنر محرزاً هدف التقدم للريدز.

   

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