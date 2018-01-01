بالفيديو| «صلاح» يقود ليفربول لانتصار ثمين على كريستال بالاس بهدفين نظيفين

حقق فريق ليفربول انتصاراً ثميناً على نظيره كريستال بالاس بهدفين نظيفين، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الثانية من "البريميرليج".

أحرز هدفي الريدز كلاً من: جيمس ميلنر في الدقيقة 44، وساديو ماني في الدقيقة 93.

لم تشهد الدقائق الأولى من اللقاء أي فرص خطيرة من كلا الجانبين على مرمى الفريق الأخر، إذ تبادل لاعبي الفريقين السيطرة على وسط الميدان.

وكاد النجم المصري محمد صلاح أن يسجل أولى أهداف فريقه عندما استلم كرة على حدود منطقة جزاء كريستال بالاس في الدقيقة 19 وسددها أعلى حارس مرمى الفريق الخصم، لكن كرته علت العارضة بقليل.

وشهدت الدقيقة 24 أخطر فرص المباراة على الإطلاق، وذلك عندما سدد نجم وسط كريستال بالاس تاوسند تسديدة صاروخية من خارج منطقة جزاء ليفربول اصطدمت بأعلى عارضة أليسون حارس الريدز.

وفي الدقيقة 26 سدد صلاح تسديدة قوية، لكنها ارتطمت بمدافعي كريستال بالاس، ثم عادت إلى نابي كيتا، والذي سدد مرة أخرى لكن الحارس واين هينيسي حول الكرة إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 44 تسبب النجم المصري في ركلة جزاء لصالح ليفربول، وذلك إثر عرقلته داخل منطقة جزاء كريستال بالاس، ويسددها بالنهاية جيمس ميلنر محرزاً هدف التقدم للريدز.

وتحسن أداء فريق ليفربول نسبياً خلال الشوط الثاني، وظهر بشكل مغاير عما كان عليه في الشوط الأول من المباراة.

ولم تسنح العديد من الفرص خطيرة لفريق ليفربول خلال هذا الشوط رغم أنه كان الطرف الأفضل، والمسيطر على وسط الميدان طيلة أحداث هذا الشوط.

واصل فريق ليفربول خلال الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني سيطرته على اللقاء، وذلك دون أي فرص خطيرة من جانب كلا الفريقين على مرمى الأخر.

ولم تسنح أي فرص خطيرة للنجم الدولي المصري محمد صلاح، والذي بدا عليه الاستسلام التام أمام الرقابة الدفاعية المحكمة من جانب فريق كريستال بالاس.

وفي الدقيقة 74 حصل مدافع كريستال بالاس أرون بيساكا على كارت أحمر، وذلك اثر عرقلته نجم الريدز محمد صلاح، والذي كان في طريقه للانفراد بمرمى الخصم.

وفي الدقيقة 83 سدد صلاح رأسية قوية من داخل منطقة جزاء كريستال بالاس، لكن حارس مرمى الفريق الخصم تصدى للكرة ببراعة يحسد عليها.

وفي الدقيقة 93 صنع صلاح ثاني أهداف فريقه، وذلك بعدما مرر تمريرة ساحرة لزميله بالفريق السنغالي ساديو ماني، والذي انفرد بمرمى كريستال بالاس، وراوغ حارس مرمى الفريق، ليضع الكرة في الشباك مباشرة بعد ذلك.

بهذا الانتصار ارتفع رصيد ليفربول إلى ست نقاط في وصافة البريميرليج، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.