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انتهت.. «صلاح» يتغلب على «رونالدو ومودريتش» ويفوز بتصويت الجماهير للأفضل بأوروبا

اليوم PM 03:31
كتب: أحمد أبوالليل
انتهت.. «صلاح» يتغلب على «رونالدو ومودريتش» ويفوز بتصويت الجماهير للأفضل بأوروبا

صلاح ورونالدو ومودريتش

اكتسح المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، تصويت الجماهير لأفضل لاعب بأوروبا المقدمة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بعد منافسة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي والكرواتي لوكا مودريتش، متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني.

وتمكن الفرعون المصري من الفوز بالتصويت بنسبة 48%، يليه رونالدو بـ30% ثم مودريتش بـ22%، حيث شارك 235,081 شخصا في عملية التصويت.

وسيتم الإعلان الرسمي عن أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي، يوم 30 أغسطس الجاري، في حفل الاتحاد الاوروبي السنوي والذي يكون فيه قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال الأوروبي.

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