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بالصور.. سليماني كوليبالي إلى بارتيك ثيسل الأسكتلندي

اليوم PM 05:08
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالصور.. سليماني كوليبالي إلى بارتيك ثيسل الأسكتلندي

كوليبالي

أعلن نادي بارتيك ثيسل الأسكتلندي عن تعاقده مع مهاجم النادي الأهلي المصري الأسبق الإيفواري سليماني كوليبالي.

وأكد النادي الاسكتلندي عبر موقعه الرسمي على أن أن صفقة انتقال اللاعب الإيفواري متوقفة على حصوله على تصريح للعب دوليا من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان كوليبالي كان قد انضم إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2016/2017 قبل الماضي، وقدم اللاعب مستوى رائع مع الفريق الأحمر قبل أن يهرب فجأة من صفوف الفريق، وبعد شكوى من الأهلي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تم الحكم على اللاعب بغرامة مالية قدرها 1.4 مليون دولار، الأمر الذي ينتظر النادي الأسكتلندي حلا له.

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