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«رونالدو» يكشف سر إصراره على الانتقال من ريال مدريد إلى يوفنتوس

اليوم PM 01:12
كتب: عثمان إبراهيم
«رونالدو» يكشف سر إصراره على الانتقال من ريال مدريد إلى يوفنتوس

رونالدو أثناء تسجيله في مرمى يوفنتوس

أعلن كريستيانو رونالدو عن سر إصراره على الرحيل من صفوف ريال مدريد الإسباني، إلى يوفنتوس الإيطالي.

وكشف "رونالدو" في حديثه مع شبكة "DAZN" الناقل الإلكتروني للدوري الإيطالي، أن جمهور يوفنتوس هو سبب انتقاله إلى فريق السيدة العجوز.

وأوضح الدون البرتغالي، أنه بعد تسجيله هدفه مع ريال مدريد في شباك يوفنتوس بضربة مقصية مزدوجة والذي يعتبره أروع ما سجله في مسيرته الكروية، فوجيء بتصفيق وتحية جمهور يوفنتوس له وهو ما لم يحدث معه من قبل طوال حياته أن ينال تشجيعا من جمهور فريق منافس هز شباكه.

وأكد قائد منتخب البرتغال، أن جماهير يوفنتوس من أعظم جماهير كرة القدم في العالم، وأنه سيسعى لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم خلال الفترة المقبلة.

 

 

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