حوار| براين ماكلير: «صلاح» لاعب رائع للغاية لكنه لا يستطيع منافسة «ميسي» على الأفضل فى العالم

نقلاً عن العدد الورقي

مانشستر يونايتد قادر على الفوز بالدورى الإنجليزى.. وتصريحات «مورينيو» عقب مواجهة ليفربول مبالغ فيها

يحتل الأسكتلندى براين ماكلير مكاناً كبيراً داخل قلوب جماهير مانشستر يونايتد، لا سيما أنه يعد أحد عظماء جيل التسعينات، الذى أعاد لقب الدورى للفريق الإنجليزى بعد غياب 25 عاماً، بالإضافة إلى أنه يعد أحد اكتشافات السير أليكس فيرجسون عند توليه الإدارة الفنية لفريق مانشستر يونايتد فى نوفمبر عام 1986، حيث طلب التعاقد معه من فريق سيلتك الأسكتلندى مقابل 85 ألف إسترلينى فى عام 1987.

«الوطن» حاورت «ماكلير»، المدرب صاحب النجاحات مع نادى مانشستر يونايتد، قبل أن يرحل عن قلعة الأولد ترافولد لتولى منصب المستشار الفنى للمنتخب الأسكتلندى، ليتحدث فى أمور كثيرة حول محمد صلاح والدورى الإنجليزى وغيرهما من الموضوعات.

ما الذى استفدته كلاعب من التدريب تحت قيادة أليكس فيرجسون فى مانشستر يونايتد؟

- «فيرجسون» كان على علم بأدائى منذ أن كنت فى سيلتك، وطلب التعاقد معى فور تدريبه مانشستر يونايتد، ولكننى عندما ذهبت لقلعة الأولد ترافولد كانت الأمور ليست بالسهلة، وتمكن «فيرجسون» من تدريبى على كيفية الحفاظ على الكرة تحت ضغط، بالإضافة إلى التدريب على العمل الجماعى للفريق.

حققت العديد من البطولات مع مانشستر يونايتد وسيلتك، فما البطولة المفضلة لك؟

- جميع البطولات مهمة بالنسبة لى، ولكن تعد بطولة الدورى الإنجليزى فى موسم 92 - 93 من البطولات المفضلة لى، حيث تمكنا من إعادة لقب البريميرليج لمانشستر بعد غياب 25 عاماً، بالإضافة إلى لقب كأس الكؤوس الأوروبية عام 91 والتى انتصرنا خلالها على برشلونة فى النهائى.

سجلت أكثر من 200 هدف خلال مسيرتك الكروية لكن ما الهدف الذى لن تنساه؟

- جميع الأهداف بالنسبة لى كانت مهمة، وموسمى الأول يعد هو الأفضل لى والذى استطعت خلاله كسر حاجز الـ20 هدفاً فى موسم واحد لأول مرة فى مانشستر يونايتد منذ 20 عاماً.

فى موسمك الأول مع مانشستر يونايتد لم تفز بالدورى ما سبب ذلك؟

- كان من الجيد أن أسجل العديد من الأهداف فى أول مواسمى بالدورى الإنجليزى، ولكن الفوز بالبطولات يحتاج لعمل جماعى أكثر كفريق كامل، وهو ما نجح فيه ليفربول فى هذا الموسم، والذى كان يعد فى أفضل أوقاته الكروية.

بالحديث عن ليفربول، ما رأيك فيما يقدمه الجناح المصرى محمد صلاح مع الفريق؟

- «صلاح» حقق موسماً مذهلاً العام الماضى، وفاجأ الجميع بمستوى مختلف بعد التجربة غير الجيدة مع تشيلسى، واستطاع أن يفوز بجائزة الأفضل والهداف عن جدارة واستحقاق.

هل تتوقع تألق «صلاح» مجدداً هذا الموسم مع ليفربول؟

- أنا متأكد من تألقه مجدداً هذا الموسم مع ليفربول فهو لاعب كبير يمتلك السرعة والمهارة الكبيرة التى تجعله يكرر ما قدمه الموسم الماضى.

هل من الممكن أن يفوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

- فى الوقت الحالى ليونيل ميسى هو أفضل لاعب فى العالم، ومن وجهة نظرى لا يستطيع أحد أن ينافس لاعب برشلونة حالياً.

ما رأيك فى مانشستر يونايتد فى الوقت الحالى مع «مورينيو»؟.. وهل تعتقد أنه قادر على الفوز بالدورى الموسم الحالى؟

- مانشستر يونايتد قادر بالطبع على الفوز بالدورى الإنجليزى هذا الموسم فهو يمتلك العديد من اللاعبين المهمين بالإضافة إلى مدرب كبير مثل «مورينيو»، إلا أن الفريق ما زال فى حاجة لتدعيم من أجل المنافسة.

كيف ترى انتقاد «مورينيو» للاعبيه فى معسكر الولايات المتحدة عقب الهزيمة أمام ليفربول؟

- أعتقد أن تصريحات «مورينيو»، عقب مباراة ليفربول، كان مبالغاً فيها من جانب وسائل الإعلام، هو لم يكن يقصد أن يقلل من لاعبيه ولكنه كان مستاء من تأخر العديد من اللاعبين فى العودة لمعسكر الفريق الأخير قبل بداية الدورى، فى الوقت الذى كان يلعب ليفربول المباراة بـ«صلاح ومانى» والعديد من الأساسيين، «مورينيو» مدرب كبير ولكن ينقصه فقط الاستمتاع بالتدريب فهو يظهر دائماً منزعجاً وحاسماً.

أسس اختيار الناشئين

يتم اكتشاف اللاعبين الصغار للانضمام إلينا فى سن الـ7 سنوات، ونضع فى الاعتبار الجانب الفنى مقارنة بسن اللاعب، ونعمل على تأهيله لمدة 13 عاماً، وتعليمه الجوانب التكتيكية المختصة بتنمية المهارات بالإضافة إلى المرور والتسلم فى الوقت المناسب، حتى يصبح مستقبلاً قادراً على تمثيل الفريق.