كلوب يشيد بـ«ماني» ويكشف عن مركز «صلاح» الجديد

أثنى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، على المستوى الذي يظهر عليه لاعبه السنغالي ساديو ماني مع انطلاق الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي، في إشارة إلى أنه أصبح لاعباً هاماً داخل الفريق.

وأضاف: «ساديو بدأ الموسم الماضي بشكل رائع، قدم مستويات رائعة ثم جاءت مباراة مانشستر سيتي ولم يكن محظوظًا في الحصول على بطاقة حمراء، ثم تعرض للإصابة بعد ذلك، الآن أصبح أكثر إدراكًا و شعورًا بالأمان».

وتابع: "في طريق 4-5-1 التي نقوم بالاعتماد عليها ربما تشعر أنها غريبة بعض الشيء، حيث يظهر ماني كمتوسط ميدان في بعض الأحيان فيما يتواجد روبيرتو فيرمينو كلاعب وسط حر في عدة مواقف ونرى محمد صلاح كمهاجم صريح، أريد فقط توضيح إجادته في أكثر من مركز".

وأوضح: "نحن نتحدث إليهم دائمًا عن أهمية دورهم الدفاعي و هم يدركون ذلك جيدًا".

وقال: "فترة الإعداد للموسم الجديد لم تكن الأطول بالنسبة لماني حيث قضى ثلاثة أسابيع من التدريبات بعدما حصل على راحة ثلاثة أسابيع، أعتقد أن أول مباراة خاضها هو و محمد صلاح كانت أمام مانشستر سيتي بعد ثلاثة أو أربعة أيام فقط من التدريبات"

اختتم حديثه قائلا: "علينا التأكد من الظهور بأفضل حال خلال كل مباراة، لا يهم من يسجل الأهداف لكن كان من المهم والرائع بالنسبة لماني قدرته على القيام بذلك".