عاجل| «فيفا» يوقف رئيس الاتحاد الفلسطيني بسبب «ميسي وإسرائيل»

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ميسي في إسرائيل
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب لمدة عام ومنعه من حضور المباريات وتغرمه 20 ألف فرنك سويسري.
وجاء سبب الإيقاف بسبب مطالبة الرجوب باستهداف مقر الاتحاد الأرجنتيني وحرق قمصان منتخبه وصور ميسي قبل اللقاء الودي بين إسرائيل والأرجنتين، ضمن استعدادت الأخير لخوض منافسات كأس العالم السابقة.
وكان الاتحاد الأرجنتيني قد قرر إلغاء المباراة الودية التي كان مقرر لها ان تقام في يونيو الماضي، بسبب التهديدات التي لحقت الفريق في حال اللعب مع إسرائيل.
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