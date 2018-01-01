«صلاح» أساسيا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون

يلتقي نادي ليفربول، اليوم، فريق برايتون، في إطار الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في موسمه الجديد 2018-2019.

ويسعى المصري محمد صلاح، لاعب الريدز، لقيادة فريقه نحو تحقيق الفوز الثالث على التوالى في هذه المباراة، حيث يدخل «الريدز» اللقاء منتشياً بفوزه خارج أرضه أمام كريستال بالاس ليتقاسم الصدارة مع مانشستر سيتي.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، وستنقل على قناة بي ان سبورت 2 بتعليق علي محمد علي.

ومن المنتظر أن يخوض الريدز اللقاء بتشكيل مكون من، اليسون بيكر، فان دايك، جوميز، ارنولد، روبيتسون، فينالدوم، كيتا، ميلنر، محمد صلاح، ماني، وفيرمينو.