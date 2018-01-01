«صلاح» يقود هجوم ليفربول في موقعة «برايتون»

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محمد صلاح
أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة نظيره «برايتون»، في المباراة، التي تقام بينهما الليلة، في إطار الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في موسمه الجديد 2018-2019.
ويقود المصري محمد صلاح التشكيل الرسمي للريدز في هذه المباراة، ويسعى الفرعون المصري لقيادة فريقه نحو تحقيق الفوز الثالث على التوالي في هذه المباراة، ويدخل «الريدز» اللقاء منتشيًا بفوزه خارج أرضه أمام كريستال بالاس ليتقاسم الصدارة مع مانشستر سيتي.
وجاء التشكيل كالتالي:
أليسون بيكر، فان دايك، جوميز، أرنولد، روبيتسون، فينالدوم، كيتا، ميلنر، محمد صلاح، ماني، وفيرمينو.
بلد الوليد
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برشلونة
مانشستر سيتي
1
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1
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ولفرهامبتون
أرسنال
3
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1
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وست هام يونايتد
هيديرسفيلد تاون
0
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0
04:00 PMالدوري الإنجليزي
كارديف
باريس سان جيرمان
3
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1
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أنجيه
يوفنتوس
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0
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ليفربول
1
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0
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برايتون
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