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بث مباشر .. مشاهدة مباراة «ليفربول» و«برايتون» في البريميرليج

اليوم PM 05:59
كتب: أحمد موسى
بث مباشر .. مشاهدة مباراة «ليفربول» و«برايتون» في البريميرليج

ليفربول

يقدم «الوطن سبورت» خدمة بث مباشر، لمشاهدة مباراة «ليفربول» و«برايتون»، في البريميرليج، في إطار الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي، خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب أنفيلد بعد قليل.

ويبدأ المصري محمد صلاح المباراة بشكل أساسي في تشكيل الريدز.

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