بث مباشر .. مشاهدة مباراة «ليفربول» و«برايتون» في البريميرليج

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ليفربول
يقدم «الوطن سبورت» خدمة بث مباشر، لمشاهدة مباراة «ليفربول» و«برايتون»، في البريميرليج، في إطار الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي، خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب أنفيلد بعد قليل.
ويبدأ المصري محمد صلاح المباراة بشكل أساسي في تشكيل الريدز.
بلد الوليد
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10:15 PMالدوري الأسباني
برشلونة
مانشستر سيتي
1
:
1
01:30 PMالدوري الإنجليزي
ولفرهامبتون
أرسنال
3
:
1
04:00 PMالدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد
هيديرسفيلد تاون
0
:
0
04:00 PMالدوري الإنجليزي
كارديف
باريس سان جيرمان
3
:
1
05:00 PMالدوري الفرنسي
أنجيه
يوفنتوس
2
:
0
06:00 PMالدوري الإيطالي
لاتسيو
ليفربول
1
:
0
06:30 PMالدوري الإنجليزي
برايتون
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