30 دقيقة| بالفيديو.. «صلاح» يٌسجل هدف تقدم «ليفربول» أمام «برايتون»

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فرحة «صلاح» بالهدف
مرت 30 دقيقة من عمر المباراة، التي تجمع حاليًا فريقي «ليفربول»، و«برايتون» بالجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، ولاتزال تشير نتيجة اللقاء بتقدم الريدز بهدف نظيف.
أحرز محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 23.
واصل لاعبي فريق ليفربول فرض سيطرتهم على منطقة وسط الميدان، خلال تراجع دفاعي كبير من جانب لاعبي «برايتون».
وتمكن النجم الدولي المصري محمد صلاح بالدقيقة 23، من إحراز أول أهداف «ليفربول» أمام «برايتون»، ومن خطأ فادح من مدافعي «برايتون» في تمرير الكرة أمام منطقة الجزاء، استغله «جيمس ميلنر»، واستخلص الكرة ثم مررها لـ «مانيه»، والذي مررها بدوره لـ «فيرمينو»، ليهيأ الأخير الكرة باتجاه محمد صلاح المنطلق، داخل منطقة الجزاء، والذي استقبل الكرة بتسديدة يسارية متقنة، وضعت الكرة داخل شباك الحارس «ماثيو ريان».
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