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بالفيديو| «صلاح» يقود «ليفربول» للتقدم أمام «برايتون» بهدف نظيف في الشوط الأول

اليوم PM 07:17
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو| «صلاح» يقود «ليفربول» للتقدم أمام «برايتون» بهدف نظيف في الشوط الأول

صلاح

انتهى الشوط الأول من المباراة، التي تجمع حاليًا فريقي «ليفربول»، و«برايتون»، بتقدم «الريدز» بهدف نظيف، وذلك في اللقاء، الذي يجمع الفريقين حاليًا بالجولة الثالثة من «البريميرليج».

أحرز «صلاح» هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 23.

بدأ فريق «ليفربول» اللقاء مسيطرًا على وسط الميدان، وفي الدقيقة الخامسة، ومن انطلاقة قوية لـ «محمد صلاح»، على الجبهة اليمنى أتبعها باختراق لمنطقة الجزاء، ثم هيأ الكرة لـ «ساديو مانيه»، القادم من الخلف على حدود المنطقة، والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الحارس «مات ريان» بقليل.

وفي الدقيقة 13 كاد ألكسندر أرنولد أن يحرز أول أهداف ليفربول من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء برايتون اصطدمت بالعارضة.

بعد ذلك واصل لاعبي فريق ليفربول فرض سيطرتهم على سط الميدان، وسط تراجع دفاعي كبير من جانب لاعبي برايتون بوسط ميدان فريقهم.

وفي الدقيقة 23 نجح النجم الدولي المصري محمد صلاح، في إحراز أول أهداف ليفربول أمام برايتون، ومن خطأ فادح من مدافعي برايتون في تمرير الكرة أمام منطقة الجزاء، استغله جيمس ميلنر واستخلص الكرة، ثم مررها لـ «مانيه»، والذي مررها بدوره لـ «فيرمينو» ليهيأ الأخير الكرة باتجاه محمد صلاح المنطلق داخل منطقة الجزاء، والذي استقبل الكرة بتسديدة يسارية متقنة، وضعت الكرة داخل شباك الحارس «ماثيو ريان».

وجاءت تسديدة قوية متقنة في الدقيقة 43، عن طريق «روبيرتو فيرمينو» لاعب ليفربول، على حدود الزاوية اليمنى لمنطقة جزاء «برايتون»، مرت أعلى عارضة مرمى الحارس «ماثيو ريان» بقليل.

   

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