التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لمواجهة «تشيلسي» و«نيوكاسل»

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تشيلسي
انتهى الشوط الأول من مواجهة فريقي «نيوكاسل» و«تشيلسي»، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولم يشهد شوط المباراة الأول إحراز أي أهداف، على الرغم من استحواذ «تشيلسي» الكامل على المباراة.
وأهدر «موراتا» مهاجم تشيلسي فرصة التقدم للبلوز، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.
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