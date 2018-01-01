بالفيديو| ريال مدريد يقسو على جيرونا برباعية ويتقاسم صدارة الليجا مع برشلونة

حقق ريال مدريد انتصارا عريضا على مضيفه جيرونا بأربع أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب «مونتيليفي» في إطار الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني.

افتتح بورخا جارسيا أهداف أصحاب الأرض في الدقيقة 17، قبل أن يدرك سيرجيو راموس هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 39 من ركلة جزاء.

وأضاف كريم بنزيما الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 52 من ركلة جزاء أيضا تحصل عليها زميله ماركو أسينسيو.

وزاد جاريث بيل من أوجاع أصحاب الأرض بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 59، قبل أن يختتم كريم بنزيما أهداف اللقاء والثاني له في المباراة في الدقيقة 80.

الفوز، رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 6 ليتقاسم صدارة الترتيب مع برشلونة، بينما تجمد رصيد جيرونا عند نقطة واحدة في المركز الثاني عشر.