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رسمياً| «شيكابالا» لاعباً لـ«أبولون» بالدوري اليوناني

اليوم PM 04:19
كتب: ندى قطب
رسمياً| «شيكابالا» لاعباً لـ«أبولون» بالدوري اليوناني

شيكابالا

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أعلن نادي أبولون اليوناني،عن انضمام محمود عبدالرازق شيكابالا إلى صفوف الفريق بشكل رسمي، بعد الخضوع للكشف الطبي والتوقيع على العقود النهائية تميهداً لانضمامه إلى تدريبات الفريق.

يستعد محمود عبدالرازق شيكابالا المنضم حديثًا إلى نادي أبولون، للظهور الأول بقميص الفريق اليوناني الذي يحل ضيفاً على ليفادياكوس، المقرر لها الاثنين القادم، في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري.

 

على جانب أخر، أشارت عدد من التقارير الصحفية اليونانية، إلى إقالة فاليريان إسماعيل المدير الفني لفريق أبولون اليوناني من منصبه، بعد الخسارة التي تلقاها على ملعبه في مستهل منافسات فريقه بالجولة الأولى من الدوري أمام لاريسا، بهدف دون رد.

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