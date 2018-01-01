عاجل| «مودريتش» يتفوق على «صلاح ورونالدو» ويحصد أفضل لاعب بأوروبا

حصد الكرواتي «لوكا مودريتش»، لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم، لقب أفضل لاعب في أوروبا لعام 2018، التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

وتفوق الدولي الكرواتي على الثنائي «محمد صلاح»، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي «كريستيانو رونالدو»، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، في هذه الجائزة، وحصل «رونالدو» على المركز الثاني، فيما يحتل الفرعون المصري المركز الثالث.

وقاد «مودريتش» منتخب بلاده (كرواتيا) إلى نهائى كأس العالم وخسر أمام منتخب الديوك الفرنسية بأربعة أهداف مقابل هدفين، ونال «مودريتش» لقب أفضل لاعب فى المونديال، الذي استضافته روسيا الشهر الماضي.

كما حقق اللاعب الكرواتى 4 بطولات فى الموسم الماضى، بدأها بالسوبر الأوروبى والسوبر الإسبانى، ثم كأس العالم للأندية، واختتمها بدورى أبطال أوروبا مع فريقه ريال مدريد الإسباني.

وخاض «مودريتش» 11 مباراة فى دورى الأبطال الأوروبى، سجل فيها هدفًا واحدًا وصنع آخر، وفى الدورى الإسبانى شارك فى 26 مباراة، مسجلًا هدفًا وحيدًا.