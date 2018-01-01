عاجل.. بالصور| «صلاح» يصل موناكو قبل الإعلان عن جوائز الأفضل بأوروبا

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صلاح
وصل النجم الدولي المصري محمد صلاح أيقونة فريق ليفربول منذ قليل إلى الإمارة الفرنسية موناكو، وذلك قبل الإعلان عن جوائز الأفضل في أوروبا، والتي من المقرر أن يعلن عنها الاتحاد الأوروبي اليوم في تمام السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة.
وينافس النجم المصري صاحب الـ26 عاماً الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، ولاعب الوسط الدولي الكرواتي لوكا مودريتش صانع ألعاب ريال مدريد على جائزة اللاعب الأفضل بالقارة الأوروبية.
الجدير بالذكر أن صلاح قد حصد جائزتي هداف، وأفضل لاعب ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» الموسم الماضي رفقة الريدز.
أوليمبياكوس
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08:45 PMالدوري الأوروبي
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