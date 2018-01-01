عاجل.. بالصور| «صلاح» يصل موناكو قبل الإعلان عن جوائز الأفضل بأوروبا

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اليوم PM 05:21
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
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صلاح

حفل توزيع جوائز الأفضل في أوروبا

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وينافس النجم المصري صاحب الـ26 عاماً الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، ولاعب الوسط الدولي الكرواتي لوكا مودريتش صانع ألعاب ريال مدريد على جائزة اللاعب الأفضل بالقارة الأوروبية.

الجدير بالذكر أن صلاح قد حصد جائزتي هداف، وأفضل لاعب ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» الموسم الماضي رفقة الريدز.

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