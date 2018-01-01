عاجل.. بالصور| «صلاح» يصل موناكو قبل الإعلان عن جوائز الأفضل بأوروبا

«رونالدو» يتفوق على «صلاح» و«ميسي».. ويتوج بأفضل مهاجم في دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا»، اليوم، أفضل مهاجم في دورى أبطال أوروبا «الشامبيونزليج»، للموسم الماضى 2017-2018، الذى حقق فيه ريال مدريد اللقب للمرة ا