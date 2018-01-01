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«بث مباشر» لاختيار «أفضل لاعب في أوروبا».. وقرعة «دوري الأبطال 2018»

اليوم PM 05:39
كتب: أحمد أبوالليل
«بث مباشر» لاختيار «أفضل لاعب في أوروبا».. وقرعة «دوري الأبطال 2018»

دوري أبطال أوروبا

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يقدم موقع «الوطن سبورت» بثًا مباشرًا، لاختيار أفضل لاعب في أوروبا لعام 2018، والتي يتنافس عليها المصري «محمد صلاح»، لاعب نادي «ليفربول» الإنجليزي مع الثنائي، والبرتغالي «كريستيانو رونالدو»، لاعب فريق «يوفنتوس» الإيطالي، و«لوكا مودريتش»، متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني.

كما سيتم الاعلان عن قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019، خلال الحفل المقام في موناكو.

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