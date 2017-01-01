«صلاح»: فخور بـ «إنجازاتي التاريخية».. ورسمت البسمة على وجه 100 مليون مصري

أعرب النجم الدولي المصري محمد صلاح، أيقونة فريق ليفربول عن سعادته الكبيرة، كونه أحد المرشحين لنيل جائزة لاعب العام في أوروبا، والمقدمة من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، خلال الحفل، الذي أقيم بالعاصمة الفرنسية موناكو.

وقال «صلاح» خلال الحفل: «قمت بإنجاز تاريخي رائع لبلادي، ولجميع الدول الأفريقية والعربية، وشعوبها، التي تشاهدني الأن، وأنا فخور للغاية بهذا الإنجاز الذي تحقق على يدي».

وواصل: «تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، والتي لم يحققها أي لاعب مصري من قبل، وهذا شيء يدعو للفخر الكبير».

وتابع: «في غاية الفخر، والسعادة كوني سببًا في تحقيق إنجاز كبير، وتاريخي لبلادي لأول مرة في التاريخ، ولم يحدث من قبل، وكنت سبباً رئيسياً، ودائماً في سعادة 100 مليون مواطن مصري».