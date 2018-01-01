«صلاح» ثالث أفضل لاعب في أوروبا متفوقًا على «ميسي» و«جريزمان»

حل محمد صلاح نجم منتخب مصر، وفريق ليفربول الإنجليزى فى المركز الثالث بقائمة أفضل لاعب فى أوروبا لعام 2018، وفقًا لما ذكره موقع الاتحاد الأوروبى لكرة القدم، خلف الثنائي «لوكا مودريتش» نجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب كرواتيا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الايطالي.

وحصل محمد صلاح على 134 نقطة ليحتل المركز الثالث فى قائمة أفضل لاعبى أوروبا لعام 2018، بينما حصل لوكا مودريتش على 313 نقطة، وكريستيانو رونالدو على 223 نقطة.

وتفوق محمد صلاح على أنطوان جريزمان مهاجم منتخب فرنسا وأتلتيكو مدريد الإسبانى الذى حل رابعًا بـ72 نقطة، وليونيل ميسى صاحب الـ 55 نقطة، وكيليان مبابى صاحب الـ43 نقطة، وكيفين دى بروين صاحب الـ28 نقطة، ورافاييل فاران صاحب الـ 23 نقطة، وإيدين هازارد صاحب الـ 15 نقطة، بينما جاء سيرجيو راموس نجم منتخب اسبانيا ونادى ريال مدريد فى المركز العاشر بـ 12 نقطة.