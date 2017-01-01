راموس: طويت صفحة الخلافات مع «صلاح»

نفى المدافع الدولي الإسباني «سيرجيو راموس» نجم ريال مدريد، على أن يكون هناك أي خلافات بينه، وبين الدولي المصري محمد صلاح أيقونة فريق ليفربول.

وقال «راموس» في تصريحات على هامش تتويجه بجائزة أفضل مدافع في أوروبا لعام 2018، خلال الحفل، الذي أقامه اليوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإمارة موناكو الفرنسية: «لقد طويت تمامًا صفحة الخلافات مع محمد صلاح، ولا يوجد أي شيء عالق بيننا على الإطلاق، كما أنني أتمني التوفيق، والحظ الأوفر دائمًا لجميع زملائي».

وعقب تتويج «راموس»، بجائزة أفضل مدافع في أوروبا موسم 2017-2018، قام بالتوجه مباشرة نجو النجم المصري صاحب الـ26 عامًا، وقام بتحيته، إلا أن الأخير تجاهل تلك التحية.

الجدير بالذكر أن «راموس»، قد تسبب في إصابة «صلاح» بالكتف خلال نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، الأمر الذي جعل الدولي المصري عاجزًا عن إكمال هذا اللقاء.