«فيفا» يعلن موعد تقليص عدد المرشحين لجائزة الأفضل بالعالم

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، اليوم الخميس عن قيامه بتقليص عدد المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى العالم «ذا بيست»، إلى 7 لاعبين بدلا من 10 لاعبين يوم 3 سبتمبر المقبل.

وضمت القائمة الأولية، التى أعلن عنها الاتحاد الدولى فى يوليو الماضى عن المرشحين الـ10 لحصد جائزة أفضل لاعب فى العالم، إسم النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي.

وضمت قائمة أفضل اللاعبين بالعالم التالي:

محمد صلاح نجم فريق ليفربول، البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، نجم الوسط الدولي البلجيكي كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي، المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي، الجناح الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد، المدافع الدولي الفرنسي ولاعب ريال مدريد رافائيل فاران، الجناح الدولي البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي، المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام، النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة.