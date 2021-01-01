رسميا.. «تريزيجيه» يمدد عقده مع قاسم باشا التركي

أعلن نادي قاسم باشا التركي، تمديد التعاقد مع لدولي محمود حسن تريزيجيه، بعقد جديد يمتد حتى عام 2021، بعد مفاوضوات لم تستغرق سوى ساعات قليلة.

واشار الموقع الرسمي للنادي، إلى أن تريزيجيه جدد قبل ساعات ووقع على العقود الجديدة، بالإضافة إلى اللاعب السنغالي مباي دياني، والذي جدد حتى عام 2022.

وكان جناح النادي الأهلي السابق، قد انضم إلى الفريق بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعدما سددوا 2.5 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي مع نادي أندرلخت البلجيكي.