الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي.. «صلاح» أساسيا

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ليفربول وليستر سيتي
يحل نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم، ضيفا على نظيره ليستر سيتي، في إطار الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".
وتنطلق المباراة المقرر إقامتها على ملعب ووكرز ستاديوم، معقل الثعالب، في تمام الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، وسيتم بثها على قناة بي ان سبورت 2 بتعليق حفيظ دارجي.
ومن المتوقع أن يخوض الريدز المباراة بالتشكيل التالي:
أليسون - ترينت - جوميز - فان دايك - روبيرتسون - فينالدوم - هندرسون - كيتا - صلاح - فيرمينو - ماني.
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