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بالصور| «عروسان» يطلبان قميص «صلاح»: «جئنا لدعمك»

اليوم PM 02:20
كتب: ندى قطب
بالصور| «عروسان» يطلبان قميص «صلاح»: «جئنا لدعمك»

صلاح

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رفع عدد من جماهير ليفربول المتواجدين بمدرجات ملعب «كينج باور»، لافتات أثناء اللقاء القائم حالياً بين الريدز ونظيره ليستر سيتي، يطالبون من خلالها بالحصول على قميص محمد صلاح. 

ووجه أحد المشجعين رسالة لمحمد صلاح عبر لافتة رفعها يخبره من خلالها بأنه وزوجته عروسان مصريان في مقتبل حياتهم الزوجة وحرصوا على قضاء شهر العسل في إنجلترا من أجل دعمه، بينما طالب أخر محمد صلاح بمنحه قميصه من أجل الاحتفال بعيد ميلاده الذي يحل اليوم.

ويلتقي ليستر سيتي وليفربول في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وانطلقت المباراة في تمام الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، على ملعب كينج باور، معقل فريق ليستر سيتي.

وسجل السنغالي ساديو ماني أول اهداف المباراة، بعدما تلقى تمريرة أرضية من "روبيرتسون" الظهير الأيسر للريدز، وتقدم وانفرد بالحارس كاسبر شمايكل ووضع الكرة في الشباك معلنا الهدف الأول، قبل أن يعزز روبرتو فيرمينيو بالهدف الثاني.

 

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