بالفيديو| «تشيلسي» يُسقط «بورنموث» بهدفين.. ويتقاسم الصدارة مع «ليفربول»

حقق «تشيلسي» الفوز على «بورنموث» بهدفين دون رد خلال المباراة، التي جمعتهما على ملعب «ستامفورد بريدج»، في إطار الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

افتتح «بيدرو رودريجيز» أهداف البلوز في الدقيقة 72، قبل أن يضيف «إيدن هازارد» الهدف الثاني في الدقيقة 85.

الفوز، رفع رصيد «تشيلسي» للنقطة الـ12 ليتقاسم الصدارة مع «ليفربول»، بينما تجمد رصيد «بورنموث» عند النقطة 7 في المركز السادس.