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تعرف على رهان «صلاح» و«إنجز» لاعب ساوثامبتون

اليوم PM 07:56
كتب: إسلام حجازي
تعرف على رهان «صلاح» و«إنجز» لاعب ساوثامبتون

صلاح وإنجز

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أوضحت صحيفة «ميرور» البريطانية أن محمد صلاح لاعب نادي «ليفربول»، دخل في رهان مع «داني إنجز» صديقه، والذي أعير إلى نادي «ساوثامبتون» هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن «إنجز» راهن «صلاح» بشأن من يسجل أكثر عدد من الأهداف خلال دوري هذا الموسم.

وراهن إنجز صديقه «صلاح» في اليوم، الذي رحل فيه عن الفريق من أجل الانتقال معارًا لصفوف ساوثامبتون.

واستطاع «صلاح» الموسم الماضي تسجيل 32 هدفًا وصنع 11 في الدوري الإنجليزي.

وبدأ الفرعون المصري هذا الموسم مع «الريدز»، بتسجيل هدفين وصناعة مثلهما في 4 مباريات، بينما سجل إنجز هدفين أيضًا مع القديسين هذا الموسم في نفس العدد من المباريات.

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