بالفيديو| «مانشستر يونايتد» يعود لسكة الانتصارات بالفوز على «بيرنلي» بهدفي «لوكاكو»

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روميلو لوكاكو
حقق «مانشستر يونايتد» فوزًا هامًا خارج أرضه أمام «بيرنلي» بهدفين دون رد خلال المباراة، التي جمعتهما على ملعب تيرف مور، في إطار الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي.
وسجل «روميلو لوكاكو» هدفي مانشستر يونايتد في الدقائق 27 و44.
الفوز، رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 6 في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند نقطة وحيدة في المركز التاسع عشر.
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