بالفيديو| هكذا احتفل «ليفربول» بـ «صلاح» بعد اختياره ضمن «الأفضل» في العالم

حرص نادي ليفربول الإنجليزي على الاحتفاء بـ «محمد صلاح» لاعب الفريق والمنتخب الوطني، بعدما تواجد ضمن القائمة النهائية لجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم «أفضل لاعب في العالم» بجانب كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش.

ونشر حساب ليفربول الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فيديو لـ «صلاح» وهو يحتفل بإحدى أهدافه معلقين عليها قائلًا: «محمد صلاح في القائمة المختصرة ومرشح لجائزة أخرى، صلاح ضمن 3 لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018».

