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«صلاح» أول لاعب أفريقي يتنافس على جائزتي الأفضل في العالم وأوروبا بـ «عام واحد»

اليوم PM 07:00
كتب: أحمد موسى
«صلاح» أول لاعب أفريقي يتنافس على جائزتي الأفضل في العالم وأوروبا بـ «عام واحد»

محمد صلاح

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حقق محمد صلاح إنجازًا تاريخيًا بمنافسته على جائزة الأفضل في العالم كأول لاعب عربي في تاريخ الكرة ينافس على هذا اللقب، كما أنه يعتبر ثالث لاعب أفريقي يتنافس على جائزة the best بعد «جورج وايا» و«صاميول إيتو».

ورغم أن «صلاح» يعد ثالث لاعب ينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم، إلا أنه يعتبر أول لاعب أفريقي يدخل سباق المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم والأفضل في أوروبا أيضًا في عام واحد، وهو ما حققه الجناح المصري، حينما نافس الثنائي أيضا «لوكا مودريتش» و«كريستيانو رونالدو» على جائزة الأفضل في أوروبا والذي توج بها النجم الكرواتي.

ومنذ بداية اختيار الأفضل في أوروبا في عام 2010 لم يدخل أي لاعب عربي أو أفريقي في سباق المنافسة على جائزة أفضل لاعب في القارة العجوز.

ووقع الاختيار على الثلاثي الكرواتي «لوكا مودريتش»، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، والبرتغالي «كريستيانو رونالدو»، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والمصري «محمد صلاح»، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ليتنافسوا على لقب الأفضل في العالم.

  

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